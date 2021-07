Se esconde el dirigente estatal del PRI

Para no dar la cara a los 20 priistas despedidos injustificadamente ni atender a los militantes que exigen su renuncia por los pésimos resultados en el pasado proceso electoral del seis de junio, el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Ricardo Medina Farfán, se empeña en esconderse.

Con la excusa de evitar un contagio por covid-19, Medina Farfán se niega a dar entrevistas, pero sí asiste a reuniones de trabajo, aunque también rechaza dar a conocer la ubicación de éstas.

A través de su vocero, Edgar León, el dirigente estatal priista dio a conocer las “reglas” para el manejo de medios de información: se recibe el tema, se le cuestiona, es decir, da respuesta pregrabada, y se envía al solicitante “!…y listo!”.

-Me pasan su tema y se los atendemos –insistió.

Previo a precisar la dinámica a seguir, explicó que no hay entrevistas presenciales para evitar el riesgo de contagio de COVID-19, no obstante, vía telefónica, informó se encontraba en reuniones de trabajo, cuyo lugar se negó a precisar ni con quienes.

Se le indicó si no fuera importante, no se le molestaría; además de tener agenda y dos minutos no le afectarían gran cosa.

¿Se está escondiendo para no escuchar preguntas incómodas? Porque lo del COVID puede solucionarse con todas las medidas, hasta dos metros de distancia de él, si quieren –señaló Campeche.com.mx.

Reiteró cuál es la dinámica, sin excepción.