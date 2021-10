Se filtran los pagos a los streamers de Twitch: Ibai Llanos, AuronPlay, Rubius, TheGrefg y más

Especulando sobre los pagos a los streamers se ha teorizado sobre los pagos millonarios de ciertos influencers, pero nuevas informaciones han salido a relucir, con una extensa lista de creadores de contenido de la plataforma morada en la que se revelan los pagos que supuestamente han cobrado en los últimos años.

Las cifras filtradas son más que confirmaciones de lo que ya se estimaba, esto debido a los comentarios explícitos de AuronPlay, muestras en pantalla por error de Ibai Llanos y demás acontecimientos similares. Ahora, según las nuevas informaciones, supuestamente podemos saber exactamente cuánto dinero han cobrado los streamers más grandes de Twitch desde agosto de 2019 hasta octubre de 2021.

Twitch has just had a major leak of a lot of stuff including their monthly payouts to streamers.

Here are some of the notables (note: this total is just their payout directly from twitch, so it doesn't include donations, sponsors, merch, etc.) pic.twitter.com/wDG0JkJuCx

— KnowSomething (@KnowS0mething) October 6, 2021