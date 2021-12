Chris Noth en el ojo del huracán, se le acusa de abusador sexual

Chris Noth, famoso por interpretar su papel de Mr Noth en la serie “Sex and the City” (“Sexo en Nueva York”) ha sido acusado de abuso sexual por dos mujeres, una periodista y una perteneciente a la industria del entretenimiento.

Ambas argumentan que Chris abusó de ellas; sin embargo, el actor aseguró haber tenido encuentros “consentidos” con ambas.

“Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas (…) No siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados (…) No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres”, afirma Noth.