Se reúne Layda con hombres de mar: “Pescadores serán valorados y dejarán de ser invisibles”

No hay alternativa, se va reactivar la economía de la pesca sí o sí, pues junto con el campo y el turismo son la apuesta de mi gobierno, señaló la candidata de morena-PT a la gubernatura, Layda Sansores San Román, al reunirse con cientos de pescadores ribereños y de altura.

Tras escuchar a Ángel Castillo, presidente de la Federación de Pesca de Altura, plantear demandas como el incremento del seguro de vida de 250 mil a 500 mil pesos; la liberación de las zonas restringidas a la pesca por Pemex y la Marina; revisar los periodos de veda y acabar con el problema de la libreta de mar, para lo que se necesita instalar aquí una Capitanía de Puerto; y revisar el costo del diesel marino que ahorca a los empresarios pesqueros y por consecuencia a los pescadores, Sansores San Román les aseguró que dejarán de ser invisibles y tendrán todo el apoyo de su gobierno.

Adelantó, en torno a las demandas de los pescadores, que se tiene previsto el incremento del seguro de vida y el pago de gastos funerarios; también una gasolinera exclusiva para la pesca a bajo costo, y ya se habló con el director de Pemex; durante la veda, se buscará que los pescadores tengan actividades alternas en acuicultura o maricultura, y se revisará el tema de las áreas restringidas, y lo primero que hará será poner al frente del sector a una persona no sólo sensible a los problemas y necesidades de los hombres del mar, sino que sepa exactamente cómo atenderlos y resolverlos.

Recordó que desde niña ha sido sensible a la dura vida de los pescadores y al valor que tienen de enfrentarse todos los días a la inmensidad del mar, pues su abuelo Ulises Sansores y su familia, entre ellos su padre el gobernador Carlos Sansores Pérez, en Champotón, pasaba todas las navidades con los pescadores, comían juntos convivían con mucha alegría.

Con nosotros, dijo, encontrarán cariño y comprensión; se sentirán valorados y felices, porque nuestra misión no es venir a engañarlos y robarlos; no es venir a utilizarlos, sino ayudarlos porque ustedes son pueblo, porque morena es el pueblo organizado y porque “ya saben quien” ha dicho siempre que primero los pobres, y nosotros la agregamos lo mejor para los pobres.

Los campechanos, los pescadores y los campesinos en especial, vamos por la justicia, “nos las debe México”, porque no es posible que tengamos tantos recursos y tan poca riqueza, que estemos muriéndonos de hambre en muchas comunidades, como las que he visto, “eso me indigna y creo que a ustedes también”.