Se reúne Layda con miembros de la resistencia civil de 1997

San Francisco de Campeche, Cam.– Ante cientos de miembros de la resistencia civil de 1997, a los que llamó “guerreros”, la candidata se morena-PT a la gubernatura, Layda Sansores San Román, recordó que les robaron la elección pero “esta vez no nos vamos a dejar, estamos de pie para continuar trabajando con todo el empeño para cerrar este ciclo de lucha social que nos han arrebatado por más de 24 años”.

Las huellas más profundas en la historia local dicen que hubo fraude electoral en la gubernatura de 1997, que nosotros ganamos. El sistema gubernamental se negó a reconocer la alternancia política que decidieron los ciudadanos. Por ello, en repudio, los campechanos tomaron la Plaza de la República como bastión de la democracia para expresar su inconformidad.

En el salón del Casino de Campeche, entre porras y gritos de apoyo, la Candidata les dijo “ustedes sembraron la semilla y como árbol crecieron; estamos viviendo algo insólito, nos tocó abrir la ruta y muchos van a disfrutar el fruto de su fe y su esfuerzo”.

Tenemos la gran responsabilidad de continuar con el sueño, no vamos a permitir que nos lo arrebaten este próximo 6 de junio y recordó el momento histórico cuando fueron sometidos a golpes y maltrato físico. Se perdieron personas por los golpes del 97 pero somos como una madera de resistencia que no conocían en la tierra, es una que no se produce en cualquier lado, enfatizó.

Duele todavía, es el dolor no para rendirnos sino para dar fuerza a Campeche; esto servirá de ejemplo a muchas generaciones cuando lo razonen, en especial los jóvenes que salen a las calles y ven cómo es la realidad. Esta historia es un ejemplo para no rendirnos y cambiar los caminos de la vida para bien.

Los exhortó a pasar la voz, a pedir el voto útil; nosotros ya ganamos pero están buscando todas las maneras de hacer fraude.

Llegaremos juntos a cantar la victoria desde la libertad y la justicia, para liberar al pueblo marginado; faltan días para que la victoria salga a la luz.