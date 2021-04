SHCP realiza operativo para detectar a comercios ilegales

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), realiza un “barrido de calle” para detectar a los comerciantes no registrados, y todos cumplan con el pago de impuestos y su declaración, no solo los pequeños comercios ya registrados, informó Candelaria González Cajún, presidenta de la Federación de Comerciantes en Pequeño en Campeche.

Indicó esta acción se realiza a través del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, con lo que esperan se combata el ambulantaje que no solo es en las calles sino en domicilios particulares que ofrecen productos sin cumplir con sus obligaciones fiscales.

-Todos tenemos derecho a trabajar honradamente, a buscar el pan nuestro de cada día, pero respetando las reglas porque este no es un campo “sin árbitro”, lo hay y es la autoridad; tienen que cobrar impuestos a todos porque no se vale nada más a los cautivos se les exija cumplir –manifestó.

Señaló comenzó hace aproximadamente un mes, pues no todos pagan impuestos y el SEAFI envía la invitación, con un plazo de 10 días para regular su situación.

-Cumplido el plazo, regresan y espero sea así, porque la gente les señala dónde vendes diversos artículos y el lugar tiene el anuncio de “se vende” pero no quieren entrar porque no está a la vista la mercancía, por lo que debe haber seriedad y no solo nos ataquen a los cautivos… son muchísimos pero no todos cumplen con pago a Hacienda.

Destacó están verificando a todos, lo hacen en las colonias populares, pero no tengo conocimiento que hagan algo en la vía pública, donde hay cientos de vendedores ambulantes, y deberían de incluirlos.