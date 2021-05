Sigue inconformidad de lermeros por falta de transporte

Pobladores de Lerma siguen inconformes por el mal servicio de transporte, y es que las unidades en circulación de la empresa cooperativa siguen siendo insuficientes para atender la demanda que se tiene después de las 8 de la noche.

El comisario municipal, Jesús Reyes Rendón, manifestó que a pesar de que se entabló pláticas con los propietarios de las unidades, no hay una respuesta ya que ellos afirman que no hay suficiente pasaje y no les resulta redituable.

“La gente está inconforme, en las primeras horas del día tienen que esperar más de media hora para abordar una unidad y llegan tarde a su trabajo, y en las noches muchos toman taxi y es muy caro viajar de esta forma desde el centro hasta Lerma”.

Advirtió que los pobladores pretender nuevamente cerrar la calle principal de no obtener una respuesta de la cooperativa pues se han visto severamente afectados.