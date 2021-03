Solo el 25 por ciento de los productores reportan la quema de sus parcelas

Los productores están obligados a reportar a los Ayuntamientos el día, hora y lugar donde realizarán la quema de sus parcelas, para recibir la autorización correspondiente, pues no puede hacerse en áreas productivas cercanas a viviendas, señaló Mario Lizalde Jiménez, director de Administración de Emergencias.

-El 25 por ciento de los agricultores, en la zona norte, no cumple con esta obligación.

Indicó en un formato los productores deben especificar lugar, día y hora en el que van a quemar sus parcelas para que Protección Civil Municipal determine la visita al lugar y verificar qué se va a preparar y se cumpla con la guardarraya de un mínimo de dos metros de ancho que rodee la superficie, y evitar el incendio se propague a otros puntos no preparados.

Agregó la hora para la quema se determina también en función de lo que señalen los boletines meteorológicos, por el viento pues puede ocasionar que la quema se salga de control y agregó por lo general se realizan de 05:00 horas hasta las 11 de la mañana; después no es conveniente por las altas temperaturas, y el viento del mediodía es perjudicial.

Protección Civil debe vigilar las zonas urbanas, o donde haya población o riesgo como son las orillas de carretera, pues es un riesgo para los vehículos que transitan “la prioridad es donde exista población”.

Destacó no es forzosa la quema, puede prepararse la tierra con maquinaria, costo que deben cubrir los productores.

Se aplican sanciones a quienes no respetan las reglas y generalmente quienes pierden el control de sus predios, no notificaron a las autoridades; un 25 por ciento no hace el trámite, sobre todo en la zona norte de la entidad.