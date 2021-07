Somos el sector más golpeado y el gobierno no nos ha dado ayuda: sector artístico

“Debido a la pandemia el sector artístico ha sido el más golpeado y el que más va a tardar en activarse”, indicó el delegado de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), Juan Bautista Herrera Huicab.

Lamentó que el Gobierno del Estado no los haya tomado en cuenta para el otorgamiento de algún crédito o financiamiento con el que pudieran hacer frente esta mala racha generada por la presencia del covid-19 en el mundo.

“Como ustedes sabrán debido a la pandemia el sector artístico ha sido el más golpeado y el que más va a tardar en activarse, por lo tanto, los compositores están pasando una etapa difícil porque no hay actividades, no hay conciertos, no hay eventos al público abierto”.

Expuso que han tratado de sobrevivir con lo poco que obtienen o los servicios que brindan en los hoteles o restaurantes.

“Hemos tratado de sobrevivir con lo poco que se ha abierto en cuanto al sector restaurantero, hotelero y todo eso, sí ha habido un poco de recuperación en este aspecto, pero no sabemos hasta cuando esto va a tardar un poquito más para nosotros y por lo tanto pues estamos pasando una etapa difícil todos los compositores”.

Reconoció que han “golpeado puertas” pero hasta el momento nadie los ha atendido.