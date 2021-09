“Soy inocente y esto es una injusticia”: Inés Gómez-Mont

Por medio de su cuenta de Instagram la conductora Inés Gómez-Mont publicó un breve mensaje “Soy inocente y esto es una injusticia”; hace unos días la Fiscalía General de la República (FGR) la acusó de algunos asuntos de empresas factureras y sobre desvío de dinero de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Por su parte, la conductora mencionó que no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, pero que esta consiente de que es totalmente inocente.

“He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito.

En efecto, de acuerdo con la prensa, las autoridades me acusan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos (que suman tres mil millones de pesos) y de pertenecer a la delincuencia organizada. Estos hechos son absolutamente falsos, es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece injusto”.

Pero, ¿Por qué la acusan?, supuestamente Inés Gómez-Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, son acusados de supuesto lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto.

“Sé quién soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito: soy inocente y esto es una injusticia. GRACIAS”, concluyó la conductora.