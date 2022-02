Spotify se compromete a cotejar mejor contenido que hable acerca del Covid-19

Spotify compartió este domingo que incluirá un aviso en todos sus contenidos, en los cuales se hable acerca de Covid-19, ya que ha recibido críticas por la emisión del programa “The Joe Rogan Experience”, y que es tachado de alentar las teorías de conspiración sobre el coronavirus y el alentar el no vacunarse.

Una carta firmada por 270 médicos y científicos de Estados Unidos advirtió hace unas semanas a Spotify que estaba permitiendo la difusión de mensajes que dañan la confianza pública en la investigación científica y en las recomendaciones sanitarias.

Ante esta situación el director ejecutivo de la plataforma de Spoty, también insistió hoy en el compromiso de Spotify por luchar contra la desinformación así como por la educación sobre cuestiones relacionadas con la covid-19.

There’s been a lot of conversation about information regarding COVID-19 on Spotify. We’ve heard the criticism and we’re implementing changes to help combat misinformation. https://t.co/ic8jfR1RNR

— Daniel Ek (@eldsjal) January 30, 2022