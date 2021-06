Stephanie Salas pidió una ley que evite el uso de la mujer para sexualizar los contenidos de entretenimiento

La cantante Stephanie Salas alzó la voz en entrevista con Venga la Alegría y pidió que se promueva una ley que evite el uso de la mujer para sexualizar los contenidos de entretenimiento, por lo que espera

Lo anterior, luego de que su hija fuese exhibida en el último episodio de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie.

“Creo que a partir de esto se puede desatar una ley que proteja, y me he estado asesorando, creo que existe esa ley en la que ya no se debe divulgar en las redes sociales el mal uso de una persona, en donde estás pasando a agredir su intimidad, su cuerpo”, indicó en una conversación con Horacio Villalobos, Flor Rubio y Ricardo Casares.

“Tratándose de una serie que se está tocando el tema de una persona en vida, porque no estamos hablando de alguien ficticio o una leyenda, entonces considero que no debería ser”, expuso.

Michelle Salas alzó la voz para defender su imagen y lo hizo para abrir su intimidad ante la gente en la que ahora quedó vulnerable.

“Llevaba sorpresa, convicción por el otro lado, palabras sinceras, palabras de dolor, pero también de una mujer empoderada, de una mujer que no se va a dejar, no va a dejar que utilicen su imagen de esa manera, de ninguna manera”, dijo Stephanie Salas sobre el comunicado que publicó esta semana Michelle Salas.