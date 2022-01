Suspende los Premios Grammy

La gala 64 de los Premios Grammy, prevista el 31 de enero en Estados Unidos, fue suspendida este miércoles debido al aumento de los casos de Covid-19 a causa de la expansión de la reciente variante ómicron, por ello se ha decidido fijar una nueva fecha.

En un comunicado conjunto, la Academia de Grabación y el canal CBS confesaron que eligieron esa opción tras considerarla y analizarla con profesionales de la salud.

After careful consideration and analysis with city and state officials, health and safety experts, the artist community and our many partners, we have postponed the 64th #GRAMMYs. https://t.co/oMzV1U9Tsc

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 5, 2022