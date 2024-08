Taxistas piden estudio de kilómetro sobre gasolina para las tarifas

Integrantes de la directiva del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), argumentan la tarifa mínima de servicio debe ser de 60 pesos, que puede ser mayor en distancias largas.

Piden la tarifa sea “justa para el usuario y justa para el taxista”, pero debe salir de un estudio de kilómetro sobre gasolina, y argumentan que quien tiene vehículo sabe que con 20 pesos de combustible no se avanza mas de 30 kilómetros.

Tampoco quieren como referencia las tarifas de una plataforma, porque ésta da una ruta.

– Si de momento hay una inundación, una calle vaciada, me tengo que salir de ahí y le dije son 45 pesos, al final no lo son; y me va a ir a denunciar al Instituto Estatal del Transporte, le cobré 25, 30 pesos de mas.

Aseguraron para da un buen servicio se requieren más unidades.

Argumentaron la tarifa dependerá del kilometraje; no hay una tarifa estable desde 2008, y la Ley señala debe hacerse un estudio cada dos años y de acuerdo al salario mínimo y no pueden seguir con ella.

Agregaron hay suburbios a más de 10 kilómetros de distancia, regresa vacío y no tiene ganancia.

Piden un estudio en el que participen los prestadores de servicio y afirmaron los pagos que deben hacer al Instituto, son excesivos.