Temporada de camarón promete ser mejor que la del año pasado: Canainpes

Con el arribo de unas 10 embarcaciones camaroneras, el panorama para la actual temporada de captura de camarón en el Golfo de México, parece mejorar.

Francisco Romellón Herrera, presidente de la Cámara Pesquera en Campeche, comentó que con la llegada de esos navíos la información que reciben es que la temporada del crustáceo promete ser mejor que la del año pasado.

Indicó son navíos que interrumpieron su viaje por alguna situación específica ya sea que les falló algo o no llevaban combustible suficiente, y el comentario es que la situación es mejor este año.

-No podemos dar una cifra, es muy pronto para hacerlo; en cuanto al precio, sabemos que cuando llegan los barcos, comienzan a bajar. Ahora no sabemos cuál será porque no hay una estabilidad en los precios pues faltan muchos por arribar, indicó.

Señaló que la situación es la misma en todos los puertos de Tamaulipas y Campeche.

-Aún no podemos hablar de precios, esperemos una semana más y veremos qué va a pasar.