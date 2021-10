‘The Christmas Pig’, el nuevo libro de JK Rowling para niños

Desde el pasado mes de abril, J. K. Rowling la autora de la famosa saga Harry Potter, anunció en sus redes sociales el lanzamiento de su próximo libro titulado ‘The Christamas Pig’ (El Cerdo de Navidad), un libro para niños, programado a publicarse de manera simultánea el próximo 12 de octubre del presente año.

Watch J.K. Rowling describe how @_JimField's illustrations are exactly what she had imagined for #TheChristmasPig. pic.twitter.com/DGOGIatSQU

— J.K. Rowling's Stories (@jkr_stories) September 14, 2021