Trabajador de la salud sufre reacción alérgica a vacuna de Pfizer-BioNTech

En Alaska, un trabajador de la salud sufrió una fuerte reacción alérgica después de haber recibido la vacuna de Pfizer contra el covid-19, por lo que tuvo que ser hospitalizado.

El trabajador no había sufrido anteriormente reacciones alérgicas a ningún medicamento, aunque no se sabe si tenía otro tipo de alergias, dijo una persona conocedora del asunto a The New York Times.

Después de haber recibido la vacuna el martes, la persona afectada se encontraba en el hospital en condición estable.

Hasta el momento, ni Pfizer ni las autoridades de Alaska han ofrecido por el momento detalles sobre el incidente, que recuerda a otros dos casos similares en el Reino Unido, donde dos personas con historial de alergias severas sufrieron una reacción negativa a la vacuna desarrollada por Pfizer y su socio alemán BioNtech.