Trump lanzará su propia red social

El hijo del ex presidente Donald Trump compartió por medio de Twittter una screenshot de la primera publicación realizada en la versión beta de la plataforma TRUTH Social, sitio creado por el ex mandatario, quien busca reemplazar a Twitter con esta aplicación.

“Get Ready! Your favorite President will see you soon”, fue lo que escribió Donald Trump en su perfil de TRUTH Social. Publicidad de la App Store asegura que la aplicación saldrá el lunes, en el Día de los Presidentes.

Se sabe que Trump le tiene mucho empeño a este proyecto, pues anteriormente ha sido censurado, y esto le generó demasiado disgusto y críticas.