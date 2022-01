Tú iPhone podrá ser usado como terminal de pago

Apple Inc está trabajando en un nuevo servicio que permitirá a los pequeños comercios aceptar pagos directamente en sus iPhone sin tener que usar algún hardware adicional, convirtiendo a los dispositivos en terminales y permitiendo a los comerciantes aceptar pagos acercando una tarjeta de crédito u otro teléfono en la parte posterior de su celular.

Actualmente los comercios pueden aceptar pagos en un iPhone con terminales de pago que se encuentren conectadas al aparato por medio de Bluetooth, una modalidad usada por sistemas de pago Square de Block Inc. Pero esta modalidad permitirá a los usuarios de iOS no depender solo de una conexión Bluetooth y que la función no requiera de terceros.