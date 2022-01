Una bacteria (OM-85) podría acabar con el covid-19

De acuerdo con un grupo de científicos de Suiza y de Estados Unidos podría haber una solución para evitar infecciones de covid-19, mencionan que se ha encontrado una ruta para bloquear la infección de las células por SARS-CoV-2.

Entre sus investigaciones, se detectó que la bacteria OM-85 protege las células epiteliales bronquiales de la infección por el covid-19, por lo que bloquea cualquier interacción con la proteína espiga, evitando que el genoma ARN viral se replique dentro del cuerpo.

En octubre de 2021, se publicaron los resultados de las investigaciones del Hospital Universitario en Basilea, Suiza, y por los científicos de Arizona de Estados Unidos, en The Journal of Allergy, Asthma and Immunology a principios de enero 2022, en donde ambos coinciden que la bacteria OM-85 representa una buena estrategia para combatir los contagios por coronavirus.