“Una nación con libertad y justicia para todos” pidió J-Lo durante investidura de Joe Biden

Durante su participación en la investidura del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la cantante y actriz Jennifer López pidió “una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”.

En el Capitolio de Washington D.C., previó al juramento de Biden por el cambio de poder, J-lo con un look elegante, interpretó el tema “This land is your land” (Esta tierra es tú tierra) de Woody Guthrie.

Pero lo que más llamó la atención fue que en medio de su interpretación lanzó su discurso de inclusión en español.

Lady Gaga también refrendó su apoyo a Biden durante toda su campaña y fue ella quien interpretó el Himno Nacional de Estados Unidos.