Checo Pérez promete que se oirá más el himno mexicano en Fórmula 1

El piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio Pérez confió en que la próxima temporada del máximo circuito de automovilismo mundial se oiga muchas veces el himno nacional de México, y añadió que para ello ha trabajado muy duro durante más de quince años, para estar en un equipo como Red Bull.

“Nadie antes me ha dado la oportunidad de estar en un gran equipo. Espero que tengamos una muy buena temporada y que el año que viene oigamos el himno nacional mexicano muchas veces”, señaló Checo en una extensa entrevista con su nuevo equipo ante la que será su undécima temporada en la Fórmula Uno.

Sergio ‘Checo’ Pérez no es ningún desconocido para los fanáticos de la Fórmula Uno. El piloto mexicano ha estado compitiendo en el más alto nivel de carreras por 10 temporadas. Entrando en su undécimo año como piloto de F1, él sabe que está a punto de embarcar la mejor oportunidad de su carrera hasta el momento, escribió Red Bull como parte de la entrevista sobre el tapatío.

Después de dos años en Sauber, Checo pasó a McLaren pero lastimosamente no obtuvo el gran cambio que estaba esperando ya que tuvo que competir en un monoplaza con bajo rendimiento.

Luego, para la temporada del 2014 se cambió a Force India (el cual se convirtió en Racing Point y hoy en día es Aston Martin) donde compitió hasta que llegó a Red Bull Racing para la temporada 2021.

Durante ese tiempo Checo obtuvo 10 podios, 4 vueltas más rápidas y una espectacular victoria el año pasado en el Gran Premio de Sakir. “Es una locura pensar que esta será mi undécima temporada en Fórmula Uno, pero te diré algo, se pasan muy rápido,” comenta Checo.

Ahora que Checo es piloto para Red Bull Racing, él sabe que tendrá una gran presión en su rendimiento pero también sabe que esta es su mejor oportunidad para convertirse Campeón Mundial.

“Es una marca fantástica. De todos los equipos en Fórmula Uno creía que no tenía chance de ser parte de esta ya que nunca fui parte de su programa junior, pero cuando la oportunidad se presentó la tomé. Es un sueño hecho realidad. Cuando me pongo mi camisa Red Bull o me tomo una bebida de lata me pongo a pensar ¡Wow, esta es la marca por la cual manejo! Es increíble y difícil de imaginar. Es una oportunidad por la cual he trabajado tan duro. Pienso que ha llegado en el momento adecuado, estoy listo para eso y lo tomaré con ambas manos.”, abundó.