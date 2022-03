¿Volveremos a La Luna?

La NASA quiere regresar el hombre a La Luna, expresando con orgullo y emoción por la prueba crítica de lanzamiento sin despegue, el próximo jueves.

Se busca que la humanidad pueda volver al satélite, aprovechando y dando provecho a los avances tecnológicos que hemos obtenido a lo largo de todos estos años. Las pruebas realizadas hasta ahora han sido exitosas en su mayoría.

La NASA tiene previsto enviar una misión tripulada a la Luna para el año 2025 como parte de su programa Artemis, que tiene una serie de misiones programadas con su cohete Space Launch Systems y la cápsula Orion.

Señalaron también los directivos su satisfacción pues mediante las misiones de Artemis, la NASA llevará a la primera mujer y a la primera persona de color a la superficie de la Luna, donde se establecerá una presencia lunar a largo plazo que servirá como trampolín en el camino a Marte.

LIVE NOW: Tune into our conference about the debut of the #Artemis I mega Moon rocket. Updates will be shared on our plan to roll the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion spacecraft four miles (6.43 km) to the launch pad.

Hear live from our experts: https://t.co/ZuxLDtRxxM pic.twitter.com/MxBbVZrqNE

— NASA (@NASA) March 14, 2022