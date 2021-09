WhatsApp trabajando para desarrollar transcripción de las notas de audio

Para eficientar el tiempo en el actual mundo tecnológico, WhatsApp, una de las más populares aplicaciones de mensajería instantánea, se encuentra trabajando en un mecanismo de transcripción automática de las notas de audio para poder leerlas como si fuesen un bloque de texto.

Es innegable que las notas de audio son una de las funciones más útiles de WhatsApp, sobre todo si necesitas enviar un largo mensaje y no puedes escribirlo. Y aunque ya tenemos la función de aumentar la velocidad de los mensajes de audio, muchas veces el destinatario no tiene tiempo escucharlos, no tiene auriculares o simplemente no puede reproducirlos en voz alta.

Pues ahora, las transcripciones podrían permitir ver en silencio las notas de audio o consultar su contenido sin tener que reproducir el audio.

Esta función está actualmente en desarrollo para iOS, pero aún no tiene fecha oficial de disponibilidad. Y es que últimamente WhatsApp ha realizado nuevas funciones, como el ‘ver solo una vez’ para las fotografías.