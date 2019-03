ABANDERAN A ATLETAS DE UAC QUE VAN A REGIONAL DE UNIVERSIADA

Al abanderar esta tarde a la delegación de 101 deportistas que representarán a la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) en el Regional de Universiada 2019 a celebrarse del 24 de marzo al 7 de abril próximo en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, la Rectora Cindy Rossina Saravia López refrendó su total apoyo al deporte universitario y afirmo que no se concibe la calidad educativa y la transformación a través del conocimiento si no se apuesta por el deporte.

En la explanada de Rectoría, en presencia de de Fernando Medina Blum, Secretario General de la UAC; de Manuel Sosa Gantús, Director de Actividades Deportivas y Recreativas; de Patricia Bello Cárdenas, Coordinadora de Asesores, así como de Directores de Escuelas, Facultades y diversas áreas administrativas, Saravia López abanderó a la delegación de 95 atletas que competirán en ocho disciplinas deportivas en Villahermosa, Tabasco, y los exhortó a traerse muchas medallas.

“Hoy quiero reiterarles a todos, ya me había acercado a un grupo de deportistas y les manifesté el total apoyo de mi administración para el deporte. Para mí el deporte es sumamente importante en la formación integral, no podemos concebir la calidad educativa, no podemos concebir que se transforme a través del conocimiento, a través de educación si no le apostamos al deporte”, subrayó.

“A mí me da muchísimo gusto que jóvenes como ustedes dediquen su tiempo a que sean deportistas exitosos en lugar de estar ocupándolo en otras cosas que no les traerá este bienestar en todos los sentidos que da el deporte, así que les deseo que tengan mucho éxito”, dijo.

Por su parte Manuel Sosa Gantús, Director de Actividades Deportivas y Recreativas, les dijo a los atletas que representarán en el Regional de Universiada 2019 a más de 10 mil universitarios, alumnos, docentes y administrativos.

“Representarán la calidad educativa, el color, la identidad, la esencia viva y el progreso de nuestra universidad. Representarán el esfuerzo diario de los maestros, el estudio constante de cada alumno, los sueños e historias que todos los días se viven en las aulas y espacios universitarios”, ponderó.

Agradeció y reconoció el gran apoyo de la Rectora, la Doctora Cindy Saravia, “quien trabaja en comunión y pasión con el deporte y por el deporte universitario. Hoy le damos las gracias por su invaluable apoyo, por apostar al deporte como una herramienta transformadora de equilibrio social. Les deseamos a todos mucho éxito, sé que este año brillará la UAC”.

Recibieron el estandarte universitario, como abanderado José Luis López Carpizo, atleta de halterofilia, bicampeón nacional, y como integrantes de la escolta María Andrea Segovia Cabañas, de karate, tres veces medallista nacional universitaria, y Jorge Miguel Burgos Ávila, de atletismo, medalla de bronce en la Universiada 2018 en la prueba 110 metros con vallas.

La fase Regional de la Universiada tendrá como sede la ciudad de Villahermosa y como anfitrión a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), del 24 de marzo al 7 de abril, donde los Bacabs de la UAC competirán en judo, luchas universitarias, fútbol soccer, atletismo, handball, taekwondo, karate y halterofilia.