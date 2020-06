Acusan que Tren Maya y Grupo Carso está violando derecho de los indígenas

Empresas ganadoras de la licitación del proyecto Tren Maya no están respetando la autonomía de los pueblos indígenas, señaló el presidente de la Unión de Ejidos Autónomos de la Península de Yucatán, Filiberto Ku Chan.

En conjunto con integrantes del Foro Indígena Maya Peninsular, Autónomo y Permanente y el Sindicato Nacional de Trabajadores de los Altos, denunciaron que el proyecto Tren Maya está violando los derechos de todos los indígenas y Grupo Carso, empresa ganadora de la licitación del tramo 2 de este proyecto no respetan a este sector.

“Hemos sido insultados y discriminados por los mandos superiores de esta empresa incluso nos llaman ignorantes y no han solicitado permiso para ingresar a nuestro territorio, no somos tomados en cuenta, no respetan la autonomía de los pueblos indígenas”.

Exigieron que se les tome en cuenta, de lo contrario este miércoles al mediodía advirtieron que detendrán las camionetas en la que se trasladan los ingenieros de la obra y señalaron a Fonatur como responsable de estos hechos así como a la Confederación de Trabajadores de México por estar coludidos presuntamente con la empresa.