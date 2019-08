ANUNCIAN ASPIRANTES AL PREMIO THE BEST

Este día fueron presentadas las esperadas listas de candidatos a cuatro de los Premios The Best de la FIFA, los galardones individuales más importantes del mundo del fútbol. Los 42 candidatos a los Premios The Best al jugador, a la jugadora, al entrenador de fútbol masculino y al entrenador de fútbol femenino de la FIFA proceden de los cinco continentes, por lo que el fútbol mundial se encuentra muy bien representado en estas nominaciones.

Dos paneles de expertos –uno de fútbol masculino- y otro, -de femenino- eligieron a los candidatos en cada categoría.

La votación para estos cuatro premios ya está abierta, y la decisión se repartirá equitativamente entre los cuatro pilares fundamentales del deporte rey: los jugadores, los entrenadores, los aficionados y los medios de comunicación.

Los cuatro grupos de votantes (los capitanes de las selecciones nacionales, los seleccionadores nacionales, los medios escogidos y los aficionados que votarán en FIFA.com se tendrán en cuenta a partes iguales (25 por ciento cada uno) para determinar el resultado final.

Cristiano Ronaldo, dos veces triunfador en estos galardones, confiará en recuperar el Premio The Best al Jugador de la FIFA que el año pasado fue para Luka Modric, mientras el trofeo The Best a la Jugadora de la FIFA tendrá una destinataria totalmente nueva el 23 de septiembre.

La Copa Mundial Femenina Francia 2019 influyó de forma muy importante en las nominaciones al Premio The Best a la Jugadora de la FIFA, hasta el punto de que 11 de las 12 candidatas participaron en la fase final del Mundial celebrado en Francia.

Nominados al Premio The Best al Jugador de la FIFA

Cristiano Ronaldo (POR) – Juventus

Frenkie de Jong (NED) – Ajax / FC Barcelona

Matthijs de Ligt (NED) – Ajax / Juventus

Eden Hazard (BEL) – Chelsea / Real Madrid

Harry Kane (ENG) – Tottenham Hotspur

Sadio Mane (SEN) – Liverpool

Kylian Mbappe (FRA) – París Saint-Germain

Lionel Messi (ARG) – FC Barcelona

Mohamed Salah (EGY) – Liverpool

Virgil van Dijk (NED) – Liverpool

Esta lista de candidatas consta de doce nombres, puesto que en virtud del art. 5 de las reglas de adjudicación, en caso de empate, “la preselección deberá ampliarse hasta incluir a todos los nominados y todas las nominadas que hayan recibido el mismo número de puntos que el participante que ocupe la última posición”.