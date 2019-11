AUMENTÓ 3.9 POR CIENTO GASTO FEDERALIZADO PARA CAMPECHE: ARMENTÍA

“Hay que decirlo, nos fue muy bien en el presupuesto, ha sido un gran trabajo del Gobierno del Estado y la Federación y viene un incremento para el 2020, del 3.9 por ciento, por lo que pasamos de 20 mil 230 millones que venía en el pre Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a 21 mil 79 millones de pesos que fue aprobado al final”, informó Pedro Armentía López, secretario general de Gobierno.

Agregó en el tema de participaciones para entidades federativas y municipios, un incremento de 9 mil 280 millones terminó en cerca de 10 mil 300 millones de pesos, es decir, un 8.2 por ciento, situación que indicó será de ayuda por lo que se debe contar con una gran planeación.

En improvisada rueda de prensa, Armentía López comentó que desde el mes en curso y el último del año, se hablará con los gobiernos municipales para poder construir las carteras de proyectos y programas que puedan ser atendidos el próximo año.

-Esto fueron las gestiones del gobernador Carlos Miguel Aysa González, pero ahí no paramos, pues día a día hace gestiones para el Estado. Hay una nueva distribución, una nueva reingeniería financiera de cómo el Gobierno Federal aprobó su presupuesto –apuntó y destacó en algunos rubros se incrementó.

Comentó esperan la aprobación del Congreso local para hacer adecuaciones y designar dinero “a donde ellos no tengan incidencia”.

-Esta estrategia no es de colores, no es de partidos, es una estrategia para darle a los campechanos lo que necesitan –puntualizó y comentó las prioridades son pesca, salud y en este último están llegando los medicamentos para distribuir en los municipios y apuntó si se le da respuesta a la población, no debe haber problemáticas.

-Es un aumento de 8.2 por ciento para municipios y 3.9 por ciento del gasto federalizado –enfatizó.