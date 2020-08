Barcelona presenta a Koeman como su nuevo director técnico

Ronald Koeman vivió este miércoles su primer día como nuevo entrenador del FC Barcelona. El nuevo técnico holandés llegó al Camp Nou este miércoles por la tarde (tiempo de Europa), donde estampó su firma en el Palco Presidente Suñol, junto con el presidente del FC Barcelona, ​​Josep Maria Bartomeu, por las próximas dos temporadas.

Posteriormente con la presencia de Javier Bordas, directivo responsable del primer equipo de fútbol y Ramón Planes, responsable de la secretaría técnica, Koeman visitó el vestuario blaugrana, ​​donde vuelve después de haber sido azulgrana durante seis temporadas (1989-1995), ahora ya como entrenador.

A continuación, el técnico de Zaandam pisó el césped del Camp Nou y se sentó en la que será su futuro banquillo, donde dirigirá el conjunto barcelonista.

Finalmente, en el Auditorio 1899, tuvo lugar la comparecencia de Josep Maria Bartomeu, y la posterior rueda de prensa de Ronald Koeman, su primera como entrenador culé. El holandés habló de varios temas y nombres propios, y recalcó que “el Barça es mi casa y hoy es un día para estar muy feliz y orgulloso”.

“Es un día para estar orgulloso. Tener la oportunidad de entrenar al Barça no es un reto fácil, porque siempre exige al máximo, pero eso me gusta. Trabajaremos para fortalecer al equipo, hacer cambios y poner al Barça donde merece. Seguimos siendo el club más grande de mundo y ser entrenador es un sueño que se ha hecho realidad”, comentó ante los medios de comunicación, en el Auditori 1899.

En la rueda de prensa, Koeman fue cuestionado por varios temas destacados. Entre ellos, su estilo de juego o lo que quiere para el Barça. El holandés, criado en el fútbol de la escuela Cruyff, se mostró claro: “Como soy holandés, me gusta tener el balón y controlarlo. Jugar bien al fútbol. Llevo muchos años como entrenador y he aprendido mucho. Estoy capacitado para entrenar al Barça al máximo nivel. El fútbol es para disfrutar y eso es lo primero que les diré a mis futbolistas. Porque si no te lo pasas bien, no sacas tu máximo rendimiento”, apuntó.

Sobre Leo Messi, dijo: “Messi es el mejor del mundo y claro que lo quiero tener en mi equipo. Como entrenador, tengo muchas ganas de trabajar con Messi. Él te gana partidos”.