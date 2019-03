BARZA Y JUVE, EN HIPOTÉTICA FINAL DE CHAMPIONS

Los ocho equipos que siguen vivos en la UEFA Champions League 2018/19 ya conocen su camino para intentar llegar a la final tras el sorteo de cuartos y semifinales celebrado en Nyon este viernes, que dejó los siguientes resultados.

AFC Ajax se enfrentará a Juventus de Turín; Liverpool vs FC Porto; Tottenham Hotspur vs Manchester City, y Manchester United vs. FC Barcelona.

Los partidos de ida se disputarán los días 9 y 10 de abril. La vuelta, los días 16 y 17 de abril. Las semifinales se jugarán entre el 30 de abril y el 8 de mayo.

En el mismo sorteo, quedó determinado el cruce de semifinales. Así, el ganador del Tottenham-Manchester City se cruzará con el vencedor del Ajax-Juve, en la primera semifinal. Y el vencedor del United-Barça enfrentará al ganador del Liverpool-Porto.

La final se celebra el 1 de junio en el estadio Metropolitano de Madrid y verá a un nuevo campeón, luego de la eliminación en octavos del Real Madrid, vencedor en las tres últimas temporadas.

Cómo fue el sorteo: Fue un sorteo puro: no hubo cabezas de serie y los equipos podían enfrentarse a cualquier rival de su grupo o cualquier equipo de su federación. Júlio César, campeón de la UEFA Champions League con el Inter en Madrid en 2010, sacó las bolas.

Datos de los cuartos de final: Ajax vs. Juventus, es una repetición de la final de 1996, ganada por el club italiano en los penaltis tras empatar a uno en Roma.

Enfrentamientos directos en competición UEFA: 6 triunfos de la Juventus, 2 triunfos del Ajax y 4 empates.

Liverpool vs. Oporto. El Liverpool superó al Oporto por 5-0 en el global de los octavos de final de la pasada temporada, llegando todos los goles en la ida en Portugal. Sadio Mané hizo un ‘hat-trick’.

Enfrentamientos directos en competición UEFA: 3 triunfos del Liverpool, 0 victorias del Oporto, 3 empates.

Tottenham vs. Manchester City: Es la primera vez que el Tottenham y el Manchester City se miden en competición UEFA. El City se impuso 0-1 al Tottenham en la Premier League el 29 de octubre. El partido de vuelta que se disputará en Manchester está programado para el 20 de abril.

Barcelona vs. Manchester United: El orden de esta eliminatoria ha sido cambiado, por lo que la ida se jugará en Old Trafford, ya que el Manchester City y el Manchester United no pueden jugar como local en la misma noche o en noches consecutivas, tras la decisión adoptada por las autoridades locales relevantes.

El Barcelona se impuso al United en la final de la UEFA Champions League tanto en 2009 como en 2011, y Lionel Messi marcó en ambos partidos.

Barcelona y United se han enfrentado en solo una eliminatoria a doble partido en competición UEFA. El conjunto inglés remontó una derrota por 2-0 en la ida disputada en España con un 3-0 en Old Trafford en los cuartos de final de la Recopa de la UEFA 1983/1984.

El balance en enfrentamientos directos en competición UEFA es de: cuatro victorias del Barcelona, tres victorias del United y cuatro empates.