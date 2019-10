BELLA THORNE HACE SENSUAL BAILE PERO ALGUNOS FANS LA CRITICAN

La actriz y cantante Bella Thorne publicó un video en sus redes sociales, en el cual hace un atrevido y sensual baile. Sin embargo, no llamó la atención solamente por sus candentes movimientos.

Quien fuera una de las estrellas de la serie infantil de Disney Shake it Up, usó un bikini azul, el cual muestra en las imágenes mientras de fondo es posible escuchar la canción “Best on Earth”, de Russ y BIA.

En Los Ángeles, Thorne, de 22 años de edad, deja su camastro donde tomaba el sol y se sienta en él, a la vez que mueve su cuerpo al ritmo de la canción. Posteriormente sujeta un vaso con una mano y una fresa con la otra, fruta que muerde y después avienta hacia atrás, mientras no deja de bailar.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que sus axilas no estaban depiladas. Algunos de sus 21 millones de seguidores de Instagram notaron ese detalle y le reclamaron el no depilarse dicha área.

Aunque varios más salieron en su defensa, ya que así, Bella lucha contra los estándares de belleza e incluso recordaron que ella ya había mencionado algo en este sentido.