Bottas se llevó el GP de Austria; Checo Pérez, sexto

El piloto finlandés Valtteri Bottas de Mercedes Benz obtuvo la victoria en el Gran Premio de Austria, una carrera sin público y con medidas de distanciamiento social. Antes del inicio, los pilotos se manifestaron contra el racismo, y en la que el mexicano Sergio Pérez terminó sexto.

Bottas hizo una carrera extraordinaria y se benefició con la penalidad a Hamilton y el abandono de Verstappen. Charles Leclerc brilló en Spielberg, terminó segundo y salvó el fin de semana de Ferrari.

Con su triunfo Bottas se convirtió en el primer líder del Mundial de Fórmula 1 tras ganar este domingo el Gran Premio de Austria, en el que fue segundo, beneficiándose de la sanción del inglés Lewis Hamilton (Mercedes), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari). El inglés Lando Norris (McLaren) firmó el primer podio de su carrera en F1 al acabar tercero.

Hamilton, quien tuvo un incidente con el Red Bull de Alexander Albon y por el cual fue penalizado con cinco segundos en su tiempo total de carrera, finalizó cuarto.

El multicampeón no fue el único sancionado con cinco segundos también lo fue el mexicano Sergio Pérez, debido a exceder el límite de velocidad en el pit lane. No fue el único error por el cual el tapatío se quedó sin opciones al podio -que las tuvo. Racing Point no decidió meterlo a pits y cambiar sus neumáticos durante el periodo de Safety Car ocasionado por una rueda que se soltó del Alfa Romeo de Kimi Raikkonen.

Checo terminó en sexto lugar.

La siguiente fecha del calendario -pactado a ocho carreras, pero en espera por más- será en el mismo Red Bull Ring la próxima semana.