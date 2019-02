CAE RÉCORD NACIONAL EN ESTATAL DE PESAS

José Luis López Carpizo rompió el récord nacional con 140 kilos en la modidad de arranque, y fue lo más destacado en la etapa estatal del levantamiento de pesas de la Olimpiada 2019.

Con total éxito transcurrió el último día de la fase estatal de Levantamiento de Pesas, rumbo a la Olimpiada Nacional 2019 en el gimnasio de usos múltiples en el Centro Estatal de Alto Rendimiento, donde se notó la presencia del director general del Instituto del Deporte de Campeche (Indecam), Jorge Carlos Hurtado Montero.

En el último tramo de la eliminatoria se tuvo la participación de las categorías sub 15, sub 17, sub 21 y sub 23, tanto de la Rama Varonil como la femenil, donde el destacado atleta de la categoría sub 23, José Luis López Carpizo rompió el récord nacional con 140 kilos en la modalidad de arranque.

El atleta fue felicitado por el Director General del Indecam, además del jefe de entrenadores de la disciplina, Javier Adrián Tamayo Torres, quien reconoció el buen trabajo que ha tenido en sus entrenamientos el deportista.

Tamayo Torres calificó como un éxito el evento, pues los deportistas que vinieron del CEDAR Campeche, Escárcega, Carmen y Calkiní mostraron buen nivel en sus divisiones, por lo que se evaluarán sus marcas para conformar a la selección estatal.

Agradeció el apoyo de los entrenadores que estuvieron a cargo de los atletas durante todo el año, así como a la Asociación Estatal que dio el aval en la competencia.

Con estas acciones, el Instituto del Deporte de Campeche cumple con mis filtros necesarios para que los mejores atletas representen a Campeche en las competencias nacionales, a través del Programa Estatal de Alto Rendimiento.