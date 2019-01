CAMPECHE FC GANA COMO LOCAL EN LNJ

Con buen fútbol, aunque fallaron varios opciones claras de gol, Campeche FC se reencontró con el triunfo en la Liga Nacional Juvenil, Zona Sureste, al vencer, 3 goles por 1 en la categoría Sub-13 y Sub-15, a los Guerreros de Tulum, en acciones de la fecha 10 del Grupo A, jugado en el campo de la Muralla Kin-Há,

En la categoría Sub-13, Campeche FC sumó su segunda victoria en el actual torneo de forma contundente, 3 goles por 1 sobre los Guerreros de Tulum, aunque bien pudieron haber terminado con un resultado más abultado, ya que fallaron varios opciones claras de gol.

Un gol tempranero en una de las primeras llegadas al arco visitante adelantó a los rojiblancos, cuando en una jugada a velocidad por la banda izquierda Jonathan Ortiz sacó servició al área a la llegada de Josué Cach, quien de derecha la mando el fondo del marco visitante, para el 1 por 0. Minutos después una falta en los linderos del área le permitió a los Guerreros empatar cuando Adriel Solano cobró de tiro libre.

Sin embargo, Campeche FC tuvo el control del juego con llegadas de forma constante de Jonathan Ortiz, Ernesto Tzel, Josué Cach y Álvaro Cámara, hasta que en una jugada donde Ernesto Tzel dejó atrás a su marcador y al portero cuando intento presionarlo para ponerle medio gol a Jonathan Ortiz, quien con el marco abierto empujó el balón al fondo para el, 2 por 1, con el que se fueron al descanso.

En el segundo tiempo siguieron llegando con peligro, erraron opciones claras hasta que apareció Ernesto Tzel para reventar las piolas y poner cifras definitivas, 3 por 1, con el que inicia bien el año como local la cantera rojiblanca.

En la categoría Sub-15, también se reencontró con la victoria y sumó su segundo triunfo del campeonato al vencer, 3 goles por 1, a los Guerreros de Tulum, también llegaron a ocho puntos en un partido que tuvieron para finiquitar desde el primer tiempo.

Desde el arranque del encuentro Campeche FC se adueñó del control del balón con pases en cortos y cambiando de ritmo cuando pisaban tres cuartos de cancha, es decir, en campo del visitante, abriendo el marcador también con un gol de los llamados de “vestidor” cuando el habilidoso Diego Cahuich desbordó por la izquierdo siendo derribado por el arquero decretando el central Raúl Ortiz pena máxima, que ejecutó de gran forma Alán Ramírez.

Dueños del balón generaron opciones con Diego Cahuich por el centro, Jesús Coyoc por derecha, Aldair Dzul por izquierda, dirigiendo el juego por el centro Alán Ramírez, pero en la única llegada que tuvo en el primer tiempo Tulum, recibió falta Daniel Palma y el silbante juzgó como penal que cobró el mismo para el empate a uno.

Tras varias fallas al hacer una jugada de más o en la marca del 2-1 con el que tenía el balón, la cantera rojiblanca volvió a tomar el control del marcador cuando Jesús Coyoc filtró pase entre dos a Diego Cahuich, quien ante la salida precipitada del arquero le puso medio gol a Alán Ramírez para el, 2 po1.

En la parte complementaria, Campeche FC nuevamente se adueñó del balón, no dejó que el rival se levantará, quienes solamente una llegada tuvieron y fue en un tiro de esquina donde la defensiva peco de confiado, pero no paso a mayores; mientras que en el frente seguían generando acciones de gol, pero no las concretaron hasta que por derecha Diego Cahuich puso el balón en el ángulo para el definitivo 3 por 1.