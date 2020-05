Campeona de la WWE Raw renuncia a su título por su embarazo

La luchadora y campeona femenil de la WWE Raw, Becky Lynch, anunció este lunes que está embarazada y que renunciaba al título.

Rebecca Quin, como es su nombre real, es la campeona femenina de Raw que más ha durado.

Además de anunciar su embarazo dio a conocer que renunciará a su título y se alejará del ring.

“Tengo que irme por un tiempo. Ve y sé una guerrera, porque yo seré una mamá”, le dijo Lynch a Asuka, quien se convirtió en la nueva campeona.

"You go and be a warrior, 'cause I'm gonna go be a mother."

An incredibly emotional moment between @BeckyLynchWWE and the NEW #WWERaw #WomensChampion @WWEAsuka. 😭😭😭 pic.twitter.com/IU3BRXDBZD

— WWE (@WWE) May 12, 2020