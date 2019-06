CAPTAN TALENTOS EN CALKINÍ

Con la finalidad de detectar a los mejores atletas del Estado, el Instituto del Deporte de Campeche (Indecam), continúa con el programa de captación de talentos deportivos en el municipio de Calkiní.

Este día realizó la detección en la Escuela Primaria Rural Federal “Antonio Noh” de la localidad de San Antonio Sahcabchen, donde se trabajaron con niños y niñas de quinto y sexto grado, con el test deportivo y la aplicación de ejercicios de lagartija, sentadillas, abdominales, carreras y saltos de longitud, con el cual se probó la fuerza, elasticidad y resistencia de cada uno de ellos.

Dicho visoreo estuvo a cargo de los entrenadores Julio Ken Brito, José Heredia Ledea en la disciplina de levantamiento de pesas, Marcos Yam de tenis de mesa y Andris Laffita Hernández en la disciplina de boxeo, encabezados por el administrador de la villa deportiva de Calkiní, Edgar Morales Barajas.

SEMANA NACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA

Por segundo día consecutivo continuaron los festejos por la Semana Nacional de la Actividad Física, misma que es coordinada entre la Secretaría De Educación Pública (SEP), Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y el Instituto del Deporte del Estado de Campeche (Indecam) en todo el Estado, tocando en esta ocasión la ESG No. 7 y la Primaria Ávila Camacho; la EST No. 8 de Lerma y la Primaria 21 de Marzo; la Técnica No. 28 y la Primaria Año Internacional del Niño, primaria Margarita de Gortari.

También llegaron los instructores a la Escuela Secundaria General No. 7 y la Primaria Maestros Campechanos; Primaria Benito Juárez, además del trabajo que se está realizando en las escuelas de los Municipios del interior del Estado.

Manuel Cabañas Guerra, coordinador del departamento de Activación Física del Instituto del Deporte de Campeche, dijo que hasta el momento las escuelas primarias y secundarias han estado respondiendo de forma positiva y se puede ver durante las clases de activación física que ponen las maestras.

Hoy, Guadalupe Santos Pérez y otros instructores durante el recorrido a los diferentes planteles educativos, se dijeron sorprendidos por la respuesta de los alumnos; así mismo desde el interior del Estado también se dijeron satisfechos, como en Xpujil, donde los maestros pusieron la misma actividad a los alumnos de los diferentes planteles de educación primaria y secundaria.

Mañana miércoles continuarán con su visita a diferentes escuelas primarias y secundarias, tanto de la capital del Estado como en los Municipios.