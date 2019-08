CLAVADOS APORTA MEDALLAS EN PANAMERICANOS

La medalla de oro de Iván García y Kevin Berlín en la plataforma de 10 metros sincronizados, así como el bronce de Paola Espinosa en el trampolín de un metro, fue la aportación de los clavados a la delegación mexicana en el segundo día de actividades de esta disciplina en los Juegos Panamericanos de Lima.

Por segunda ocasión se escuchó el himno nacional en el Centro Acuático VIDANA, después de seis ejecuciones donde la nueva dupla de Iván García y Kevin Berlín, sin titubeos, exhibiendo el más alto grado de dificultad, sincronía y precisión, regresaron a México el título continental en esta prueba, la cual se ganó en Guadalajara 2011 y se perdió en Toronto 2015.

Su puntuación fue contundente, al acumular 431.10 y superar a los canadienses Vincent Riendeau y Nathan Zsombor-Murray, plata con 396.12 y los brasileños Isaac Nascimento y Kawan Figueredo, bronce con 375.81.

En la rama femenil, la doble medallista olímpica Paola Espinosa terminó en el tercer sitio del trampolín de un metro con 278.35 unidades, prueba que a pesar de no ser olímpica y tampoco su especialidad, sacó el colmillo para pelear el liderato ante la reciente medallista mundial, la estadounidense Sarah Bacon, quien se quedó con el título al sumar 284.10, seguida de su compañera Brooke Schultz, con 279.45.

Cabe mencionar, que fue la presea número 15 en el historial de Paola Espinosa en Juegos Panamericanos. En esta final también participó Dolores Hernández, quien se ubicó en la cuarta plaza. 273.15.

Al momento, los clavados de México suman: 2 medallas de oro y 2 bronces.

IVÁN GARCÍA

“Feliz de que la medalla de oro regresa a México, hicimos una competencia muy buena, quiero felicitar a mi compañero Kevin Berlín, quien hizo una competencia excepcional, se portó como todo un campeón y lo importante es que el resultado se dio para México.

“Fue muy rápido el proceso de adaptación, fue fácil tirar con Kevin, tiene mucho nivel, cualidades, eso facilitó las cosas, fue cuestión de tres días para agarrar las salidas, y lo demás fue trabajar, tenemos el cuerpo similar, bastantes ganas y nos adaptamos, no me cerré a mi técnica, él a la suya, tratamos de adaptarnos y el resultado se dio.

Esta medalla es para México, mi familia y todo mi equipo de trabajo.

PAOLA ESPINOSA

“Estoy muy emocionada porque fue una gran competencia, estar compitiendo con un segundo lugar mundial de esta prueba, muy contenta de esta competencia, disfrutándola, Iván Bautista y yo estamos muy conectados, acoplados al momento de competir, toda la competencia estuve tranquila y contenta.

“De hecho creo que la experiencia fue la que me ayudó mucho en esta ocasión, hubo un clavado donde el estribo caí muy atrás, saqué el trabajo con base en la experiencia, a reaccionar en menos de un segundo, entonces por eso estoy contenta por mi trabajo, por todo lo que hice, finalmente sigo aportando medallas para mi país, para mi historia y eso me sigue llenando de mucha alegría.

“Tokio es el objetivo principal, esta prueba nos sirve para seguir entrenando los nervios, la manera de competir puesto que no es una prueba olímpica pero sirve para darte cuenta de cómo debes expresarte, de hacer cada uno de tus clavados con tu mente, tu cuerpo y cómo conectarte, fue un gran aprendizaje para mí, no por llevar tantos años y experiencia ya no aprendo más, sigo aprendiendo”, señaló.