Con publicación en redes, Thalía celebra 30 años como solista

View this post on Instagram

¡No tengo palabras suficientes para expresar la alegría que siento gracias a ustedes! ❤️ Tengo el corazón lleno con todas sus muestras de amor y sus celebraciones. Son 30 años de carrera como solista y no cambiaría absolutamente nada. Gracias por quererme, apoyarme y ser parte tan importante de esta familia de amor. Mi ThalyFamilia! ¡Los amoooo! XOXO #Repost @ranphysortiz: Un día como hoy comenzó una historia que ha marcado la vida de millones de fans alrededor del mundo. Felicidades @thalia por estos 30 años de trayectoria como solista. . . . #ThaliaTheLegend #Thalia30AñosDeHistoria #Thalia30AñosDespues #Thalia30AñosDeExitos #Thalia30AñosJuntoATi #TRetroThursday #TBT #TRetro #TRetroFriday #TThrowbackThursday #QueenOfLatinPop #ReinaDelPopLatino #ThrowbackThursday