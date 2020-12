Corsarios inicia semana con objetivo de mantener sitio de honor

En el inicio de una semana que lo llevará a enfrentar a Deportiva Venados en la fecha 10, Corsarios de Campeche trabaja con el objetivo de mantener el sitio de honor que ocupa en el Grupo I, pero consciente de la situación que afrontará en el cierre de la primera vuelta del Torneo 2020-2021 de la LTDP, donde deberá encontrar soluciones ante la aparición de las lesiones.

Para el técnico corsario Ulrich Peter Kowalczyk lo que más lo preocupa en los próximos días es el partido contra Deportiva Venados, después viene el juego contra Campeche FC y cerrará el torneo regular ante Pioneros Junior.

El estratega analizó el final de la primera vuelta del torneo con equipos sacando resultados importantes en las últimas semanas y que en caso de perder un partido podría facilitar el ascenso de otros.

“Hay nueve puntos en disputa, si lo hacemos bien vamos a estar entre los primeros lugares al final de diciembre”, dijo Kowalczyk, y subrayó la necesidad de “trabajar inteligentemente”.

De su más reciente duelo de la jornada 9, donde Corsarios derrotó 1 x 0 a Progreso FC, hay un aspecto que seguirán trabajando para solucionar.

“Viendo que no lo hacemos (finiquitar el duelo) y después sufres, eso también es preocupante y por el plantel corto (en número de elementos registrados), perdimos a un elemento importante José Solis (Palizada) y la banca no está lista, estamos jugando con 13 elementos desde hace ocho fechas, no tienen descanso y siempre hay que ir a tope; si jugamos al 100 por ciento y un poco más, somos competitivos y tenemos que ocuparnos en recuperar al equipo”.

De su anterior rival, Progreso FC, refrendó lo analizado de éste, con buena salida, con elementos de seguimiento en equipos Sub-15 y Sub-17, Venados y MUR, que llevan procesos de 4 a 5 años.

Corsarios trabajará en el Estadio Universitario y el próximo sábado a temprana hora emprenderá el viaje a la ciudad de Mérida, Yucatán para enfrentar a Deportiva Venados.