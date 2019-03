CRISTIANO RONALDO SE PERDERÁ EL PARTIDO ANTE EL AJAX

El entrenador de Juventus, Massimiliano Allegri, confirmó que el portugués Cristiano Ronaldo podría perderse el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League ante Ajax.

El delantero se lesionó el muslo derecho durante el partido de las eliminatorias rumbo a la Eurocopa que disputó la selección lusitana ante Serbia, por lo que Allegri apuntó que, si bien la lesión de Ronaldo es menor, se deben tomar precauciones.

“Ha comenzado a moverse, pero no volverá hasta que esté bien. El riesgo de que se pierda la ‘ida’ contra Ajax existe. Él lo sabe también y sabe que no jugará si no está bien”, declaró el técnico en una rueda de prensa.

Mencionó que próximamente, el astro portugués tendrá pruebas médicas, “es necesario ser prudente porque estamos en una fase delicada. Es mejor perderse un partido y volver cuando esté a tope y no haya riesgos de recaída”.