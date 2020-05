Críticas motivan al receptor Xavier Carrillo

Lo dijo en marzo y lo sostiene: “Los Toros de Tijuana están para jugarle a Boston o Nueva York”. Y no se trata de presunción, sino de la confianza que Xorge Carrillo tiene en el equipo y de la filosofía de trabajo que lo ha convertido en uno de los mejores receptores mexicanos en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

“Yo confío en mi equipo y aunque se rían yo le tengo confianza a mi equipo por el talento que tenemos y la verdad es que si ponemos a nuestro mejor pitcher contra el mejor pitcher de ellos (un equipo de Grandes Ligas) no va a ser un juego de 20-0 y eso es a lo que yo me refería, esto es beisbol y es algo en lo que yo sigo creyendo, sigo en pie con eso”, comentó ayer en el programa “Círculo de Espera” que se distribuye en las plataformas de Toros de Tijuana.

Sus dichos de hace cinco semanas no fueron muy bien recibidos por algunos aficionados de otras plazas que quizá no descifraron el verdadero mensaje que trato de transmitir el receptor tijuanense y la respuesta no se hizo esperar en redes sociales donde se convirtió en el blanco de ataques por varias semanas.

“Últimamente se ha calmado la cosa, como que el tema del coronavirus calmó la cosa, pero no hay ningún post o tema que se hablé de mí que no salga la gente de Monclova o Saltillo a atacarme en redes; soy “El más Buscado” de esas ciudades”, agregó el receptor.

“No me afecta ya que hoy en día con las redes los atletas tenemos que prepararnos para eso y al final de cuentas el mensaje que di se tomó de otra manera, pero no importa, yo lo uso como motivación y es algo que me impulsa todos los días”, consideró.

Días después de aquella declaración, los Toros de Tijuana cumplieron con ese dicho de “competir contra equipos de Grandes Ligas”, cuando se midieron a Dodgers de Los Ángeles en par de ocasiones, la segunda de ellas contra su estelar lanzador Cayton Kershaw, a quien Carrillo estuvo a punto de “echársela” del parque.