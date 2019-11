¡CUIDADO, TENER APP BANCARIA EN EL CELULAR ES PELIGROSO!

La Asociación Internet.mx, realizó el estudio sobre los Servicios Financieros de los Usuarios de Internet en México 2019, el cual señala que el 30% de los usuarios de servicios financieros en México realizan movimientos financieros desde un celular, pero el problema es que muy pocas personas toman medidas de seguridad para evitar que la información importante de estos dispositivos caiga en manos equivocadas.

“Aparentemente, el smartphone es un dispositivo lleno de medidas de seguridad, pero no por eso está exento de errores, al ser un medio tan utilizado se convierte en blanco de ataques de todo tipo; especialmente para los sistemas operativos de alta demanda como Android o iOs”, afirmó para el portal Dineroenimagen.com, Sebastián Medrano, director de Coru.com

Señaló que si eres de las personas que utiliza aplicaciones bancarias o de cualquier otro servicio financiero que contenga tus datos personales, lo mejor que puedes hacer es tomar las medida de seguridad adecuadas para que nadie haga mal uso de esta información, por ello, lo recomendable es restringir los accesos y elevar las verificaciones en el sistema operativo del dispositivo móvil.

Instala un antivirus, esto es una medida de seguridad que te ayudará a proteger tu información cuando conectas tu dispositivo a una computadora; además, mantendrá a salvo la información que guarda tu celular, por ejemplo, tus rutas habituales, números de cuenta, contraseñas, estados financieros y más.

Finalmente, te recomendamos tener cuidado con las redes a las que te conectas, evita conectarte a una red pública y sobre todo no hagas transferencias o consultes tus aplicaciones bancarias o de cualquier otro servicio financiero, ya que podrás ser una víctima fácil para que te roben tus datos. Lo mismo pasa con el bluetooth, evita mantenerlo prendido cuando no lo uses.