Delegados de Bienestar no manejan recursos de programas sociales: Katia Meave

Los recursos de los programas sociales del Bienestar no son manejados por los delegados, declaró Katia Meave Ferniza, encargada de la Secretaría de Bienestar en Campeche, refiriendo que es importante que se tenga en observancia a todos los servidores públicos.

“Todos los funcionarios debemos estar en observancia permanente por los órganos internos de control, me parece bien porque finalmente hay reglas que cumplir y quien no las acate que sea sancionado, sin embargo toda acusación que pudiera haber contra los delegados es por falta de información en cuanto a la operación de los programas pues el recurso no lo manejamos nosotros”, apuntó.

También Katia Meave comentó que se espera que sea en la siguiente sesión del Fonden cuando se toque el tema de los recursos para apoyo de vivienda a pobladores de Dzitbalché, Calkiní, pues en la pasada reunión no fue posible liberar los recursos que quedaron pendientes de administraciones pasadas.

Detalló que se tuvo acercamiento con los afectados para exponer que los recursos están en trámites y que serían pagados en breve, esperando que la próxima sesión del Fonden se dé en este mismo año.