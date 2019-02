DIVA DE KRYSTAL, EN FUNCIÓN BENÉFICA DE LUCHA LIBRE

Los amantes del deporte de los costalazos estarán de plácemes este fin de semana, cuando reaparezca el luchador exótico Diva de Krystal en la función a beneficio de la escuela primaria “Ulises Sansores”, que fue anunciada hace unos días por el promotor Simbad Pinkus, quien había asegurado una buena cartelera, misma que se verá engalanada con la participación de este luchador.

Para completar la cartelera que se realizará el próximo domingo 10 de febrero en punto de las 6:00 de la tarde en la “capillita de la lucha libre campechana”, la arena Pinkusky; donde se estará presentando en el combate semifinal de la noche la Diva de Krystal, que tendrá como compañero de esquina al luchador Neviruss, para enfrentarse a ganar dos de tres caídas y sin límites de tiempo a los yucatecos Panther Boy Jr. y Comandante Villa.

En sus primeras declaraciones, el exótico luchador campechano dijo: “Es una alegría regresar al cuadrilátero que me vio nacer en este bello deporte que me ha dado tantas satisfacciones; para mí no es una arena más, al contrario representa un referente de la lucha libre de la península, pisar la lona de la Pinkusky es otro nivel que garantiza buen espectáculo”, mencionó.

Por su parte, el promotor recordó que el costo de la entrada será de 50 pesos por persona, y que todo lo recaudado se donará a la escuela primaria “Ulises Sansores”, para mejoras de su infraestructura.