El presidente AMLO pide a todos los mexicanos confianza ante investigación del exsecretario Cienfuegos

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a todos los mexicanos confiar en la investigación que se le realizará al exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos.

Dicha investigación se llevará a cabo por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que el mandatario federal expresó: “decirles a todos los mexicanos que tengan confianza, que nosotros tenemos el compromiso de no fallarle al pueblo, todos los casos pendientes heredados de injusticias se van a seguir atendiendo, aclarando, se castigue a los responsables, que no es lo mismo”.

También explicó, desde Palacio Nacional, que su gobierno no es como los anteriores, que protegían a unos cuantos o llevaban a cabo nada más justicia selectiva.

“Lo que pasa que cuesta trabajo que se acepte que las cosas ya no son iguales, yo entiendo la opinión de la gente, el sentir de la gente, si se da un caso como el del general Cienfuegos se puede interpretar que ya estamos como los gobiernos anteriores, protegiendo o llevando a cabo nada más una justicia selectiva, dando impunidad, pues todo eso no obedece a la realidad y no tiene nada que ver con lo que somos”.

“Le tengo confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero y estoy seguro de que habrá resultados, cómo no será distinto ahora si antes estos hechos no sucedían, estamos sentando las bases de una nueva forma de impartir justicia, esto que sucede con el general Cienfuegos demuestra de que hay confianza en el gobierno de México, sino no permitirían que se llevara a cabo esta operación, este traslado para que en México sea juzgado si resulta responsable el general Cienfuegos”, destacó López Obrador.