El presidente de Estados Unidos y su esposa tienen coronavirus

Luego de que el jueves en la noche anunció que estaban comenzando un “proceso de cuarentena” tras el positivo de uno de sus asesores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, dieron positivo al coronavirus, informó el mandatario en un tuit el viernes por la noche.

“Esta noche la Primera dama y yo dimos positivo de covid-19. Empezaremos inmediatamente nuestro proceso de cuarentena y recuperación. ¡Superaremos esto JUNTOS!”, escribió.

Cabe mencionar que Trump tiene 74 años, lo que lo pone en un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves por una enfermedad que ha matado ya a más de 200.000 personas en todo el país.

Un médico de la Casa Blanca informó que Trump seguirá desempeñando sus funciones “sin interrupciones” tras contraer el coronavirus.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020