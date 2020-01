Eliminan a Serena Williams en tercera ronda del Abierto de Australia

Serena Williams deja Melbourne enfadada y con la idea de “trabajar”. A sus 38 años, Serena Williams (9ª jugadora mundial) estima haber cometido una falta profesional al perder ante la china Qiang Wang (29ª), que se impuso por 6-4, 6-7 (2/7), 7-5.

La estadounidense había barrido a la china hace cuatro meses en 44 minutos, en cuartos de final del US Open.

“No ha jugado de la misma manera esta vez. Ha sacado bien y yo he restado como lo suelo hacer. Pero, honestamente, para no mentir, es mi culpa. He perdido el partido”, se lamentó Williams. En 2 horas y 41 minutos, la estadounidense cometió 56 errores no forzados, frente a 20 de Wang.

“No he tenido tantos malos golpes desde mucho tiempo. He cometido demasiados errores para una tenista profesional”, afirmó.

“Soy mejor que eso”, añadió Williams, que recorrió el largo camino a los vestidores cargada con sus dos mochilas mientras Wang concedía la entrevista del ganador sobre la pista del Rod Laver Arena.