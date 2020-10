Equipos decidirán cuándo se jugará la primera fecha de la LTDP

Serán los propios equipos quienes se pongan de acuerdo para jugar los partidos correspondientes a la jornada 1 del Grupo I de la Liga de Tercera División Profesional en la fecha que mejor les convenga, afirmó Jafet Hernández García, vicepresidente del circuito.

Luego que la Liga TDP dio a conocer que, debido a causas de fuerza mayor derivadas del huracán “Delta” que afectó la Península de Yucatán, y por acuerdo del Comité Ejecutivo en conjunto con los clubes involucrados, se determinó la reprogramación de todos los partidos de la Jornada 1 del Grupo 1, el torneo comenzará oficialmente el viernes 16 del presente.

“La primera jornada va a ser reprogramada, cada equipo se va a poner de acuerdo con el equipo que le tocaba jugar para que ellos acuerden la fecha que van a tener. La jornada 2 arranca normal, arranca el viernes de la próxima semana, como estaba previsto en el rol, no tiene movimientos el rol, solamente la primera jornada que se va a reanudar”, precisó.

El también presidente de Campeche FC Nueva Generación confió en que la escuadra rojiblanca podrá jugar en la segunda fecha del rol. “Nosotros como Club Campeche FC arrancaremos el próximo domingo visitando a Inter Playa, esperemos que las condiciones, después del paso del huracán Delta, lo permita para que se pueda arrancar el torneo”.

Mientras tanto, Campeche FC continuará su preparación bajo el mando de su nuevo entrenador Juan Carlos Montiel Díaz en el campo “La Muralla Kin Ha”, donde tendrán una semana más de trabajo intenso para preparar el duelo ante el Inter Playa.

De esta manera, los juegos de este fin de semana del viernes 9 al 11 de octubre serán reprogramados son: Campeche FC Nueva Generación vs. Corsarios de Campeche; Deportiva Venados vs. Pejelagartos Tabasco; Cancún FC vs. Delfines Márquez; Venados FC vs. Tulum FC; Progreso FC vs. Mayas FC Hunucmá; Pioneros Junior vs Inter Playa del Carmen.