Estatal de Tenis se disputa este fin de semana

Este viernes en punto de las 16:00 horas se realizará la fase estatal de Tenis en el Campeche Country Club, donde se disputarán seis partidos de la rama varonil y femenil en las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, informó el árbitro general del evento, Alfredo Reveles Aguilar.

Aseguró que se tiene contemplada una participación de 31 atletas de Campeche y Carmen en las distintas categorías, quienes se enfrentarán a una vuelta, siendo los mejores rankeados, los que representarán a Campeche en el Macro Regional que se realizará a principios de marzo en Yucatán.

Las actividades continuarán durante el sábado a las 8:00 horas, mientras que el domingo a la misma hora se disputarán las finales en las categorías mayores.

El juez invitó a los aficionados de este deporte a que asistan para que apoyen a los jóvenes atletas que se encuentran en busca de representar a Campeche en el Nacional Conade 2020.

TKD SE PREPARA

Las preselecciones de combate y poomsae de taekwondo se encuentran afinando detalles de cara a la etapa estatal de esta disciplina que se realizará a principios de febrero en la Unidad Deportiva “20 de noviembre”, donde buscarán su clasificación al regional que se celebrará en el Estado de Tabasco.

El entrenador de combate Abel Mendoza aseguró que los atletas se encuentran en buen estado físico, por lo que están concentrados en pulir su técnica y cuidar su peso para llegar en óptimas condiciones al estatal, donde se esperan buenos resultados para el equipo.

En la modalidad de Poomsae, Rafael Servando Olivares comentó que tiene el equipo completo en las categorías infantiles y juveniles, por lo que están trabajando en los últimos detalles de las rutinas que presentarán en el Estatal y Regional, donde se pelearán varias medallas.