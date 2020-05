Gastélum quiere a Diablos en primeros lugares

Justo un mes de que se hubiera inaugurado la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Béisbol, el manager de los Diablos Rojos, Sergio Gastélum, se mantiene firme en el objetivo del México para la próxima campaña, la conquista del campeonato.

Actualmente Sergio Gastélum se encuentra en casa y aprovechando el tiempo con la familia, pero al mismo tiempo no ha dejado pasar un día en trabajar y afinar detalles con miras a la temporada 2020, incluso físicamente el timonel escarlata se ha solidarizado con los jugadores del equipo y ha hecho ejercicio a la par de sus pupilos.

-¿Cuál es su filosofía de juego?

-Nunca sabes cuando hay un aficionado que está por primera vez en el parque de pelota. Tenemos que brindarle el máximo esfuerzo a ese aficionado, esa fue mi filosofía, siempre me preparé para brindarme en un terreno de juego sin limitaciones, siempre me gustó ser aguerrido, mi padre siempre me inculcó eso desde chiquito, desde niño me hizo rudo, me hizo como se jugaba la pelota y así llegué al profesional.

-Siendo un jugador amateur por primera vez y cuando llegué al profesional seguí las mismas indicaciones, y me dio mucho resultado, seguí jugando al béisbol como se debe jugar, con entrega, con garra en cada partido y es muy reconfortante cuando termina un juego y te puedes ir tranquilo a descansar a casa -señaló.

-Yo ya me siento listo para llevar a los Diablos Rojos, sé lo que tengo que hacer, conozco a los muchachos, tengo ese plus con la mayoría de ellos jugué y se cómo son fuera y dentro del terreno, para mi es algo que me va ayudar muchísimo el poder dirigir este equipo, controlarlo, el poder llevarlo a la máxima capacidad.

-Y esa es mi misión poner a los Diablos Rojos donde deben de estar, en el primer plano, esa es mi primer meta, poner a los Diablos Rojos donde deben de estar en los primeros planos, estoy ansioso, sigo trabajando, sigo monitoreando a los jugadores, sigo interactuando con ellos y nos declaramos listos para el llamado”.